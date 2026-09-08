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Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci

AdnKronos

Dazi Canada-Usa, tariffe fino al 50% su 20 miliardi di merci

Mar, 08/09/2026 - 13:55

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(Adnkronos) – Il Canada ha fatto scattare oggi i controdazi sulle merci americane annunciati dopo il fallimento dei negoziati con Washington: aliquote del 15, 25 e 50% su centinaia di prodotti, per un valore complessivo di 27,6 miliardi di dollari canadesi, circa 20 miliardi di dollari statunitensi. 
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