Cuneo, sente rumori nel cortile di casa: spara contro ladri e ne uccide uno

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Un uomo è stato ucciso da un colpo di pistola nella notte a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, dopo essere stato sorpreso dal proprietario di una cascina durante un tentativo di furto. Secondo quanto ricostruito finora tutto è avvenuto nella notte, tra le due e le due e trenta, quando il proprietario della cascina in ristrutturazione ha sentito dei rumori provenire dall'esterno e ha sorpreso nel cortile un gruppo di 4-5 persone, che si erano introdotte nella sua proprietà, esplodendo un colpo di pistola, una semiautomatica regolarmente detenuta, che ha raggiunto la vittima, un uomo del'est di 35-40 anni in corso di identificazione. Il proprietario ha poi chiamato i soccorsi che, arrivati sul posto, hanno provato a rianimare l'uomo ma non c'è stato nulla da fare. Ora sono in corso le indagini dei carabinieri di Bra e del Reparto Operativo di Cuneo che stanno ascoltando il proprietario della cascina.

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