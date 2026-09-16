Crollo Messina, la Cattedrale gremita per l’ultimo saluto alle vittime

MESSINA (ITALPRESS) – Una Cattedrale gremita ha accompagnato l’ultimo saluto a Carmelo, Rosa e Sara Leone e a Santino Magazzù, vittime del crollo della palazzina di via La Pira, nel quartiere Pistunina, a Messina, avvenuto il 30 luglio scorso. Presenti familiari, amici, cittadini e autorità.

Durante l’omelia, il vicario generale dell’Arcidiocesi, fra Francesco Chillari, ha invitato a vivere il dolore senza cercare risposte immediate: “Ci sono dolori davanti ai quali anche il linguaggio della fede deve farsi più umile”. E ha aggiunto: “Quando non troviamo una parola da dire, quando rimane soltanto il pianto, anche quello può diventare preghiera”. Nel corso della celebrazione è stato ricordato anche Lhairu Warnakulasuriya, il cittadino cingalese ancora disperso.

“Se noi non possiamo ancora deporre il suo corpo nelle tue mani, sappiamo che egli è già nelle tue mani”, ha detto il sacerdote. Per la giornata dei funerali il sindaco Federico Basile ha proclamato il lutto cittadino, con bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in concomitanza con l’inizio delle esequie.

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche dall’arcivescovo di Messina-Lipari, monsignor Giovanni Accolla, che oggi, insieme ai vescovi siciliani riuniti a Lipari, ricorderà nella preghiera le vittime e i loro familiari. Messina ha così accompagnato nel silenzio l’ultimo viaggio delle vittime di una tragedia che, a settimane di distanza, continua a segnare profondamente la comunità.

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