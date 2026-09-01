Cologno Monzese, morta la ragazza precipitata dagli studi Mediaset: il commosso addio di Giuseppe Brindisi

(Adnkronos) – E' morta Marta, la ragazza di 27 anni è precipitata dall’ottavo piano di una palazzina degli studi a Cologno Monzese nel pomeriggio di ieri lunedì 31 agosto. La giovane, soccorsa immediatamente da forze dell’ordine, vigili del fuoco, elisoccorso e ambulanza, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale San Gerardo di Monza. Le sue condizioni erano apparse subito gravissime e, nelle ore successive, è arrivata la notizia della sua morte. La 27enne lavorava nella segreteria di Videonews, i cui uffici si trovano all’ottavo piano della palazzina 48 del complesso Mediaset di Cologno Monzese. A dare la notizia in diretta televisiva è stato Giuseppe Brindisi, conduttore di Zona Bianca su Rete 4. In apertura della puntata di lunedì sera, Brindisi ha ricordato la giovane collega con parole commosse, affiancato da alcuni dei colleghi che lavoravano con lei. "Questa sera, nell’anteprima di Zona Bianca, voglio parlarvi di Marta, una nostra giovane collega che oggi ci ha lasciato", ha detto il conduttore. Poi il ricordo della ragazza e il messaggio rivolto alla sua famiglia: "Marta era qui a Mediaset tutti i giorni. Lavorava con noi e ci regalava la sua umanità e la sua dolcezza. Per tutti questi motivi, permettimi, a nome della squadra di Zona Bianca, a nome di VideoNews e di tutta Mediaset, di salutarla per l’ultima volta". Brindisi ha quindi concluso il suo intervento con un abbraccio simbolico alla famiglia della giovane: "Tutta la nostra azienda si stringe intorno alla sua famiglia che oggi sentiamo come la nostra famiglia. Oggi e per sempre, Ciao Marta".

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