Salute

Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

Redazione

Ceuta, l’Italia proroga di altri 15 giorni lo stop a Schengen con la Spagna

Mar, 15/09/2026 - 17:01

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ROMA (ITALPRESS) – E’ di 15 giorni la proroga dei controlli alle

frontiere aeree e marittime con la Spagna decisa questa mattina

dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, che ne ha dato

comunicazione con una nota indirizzata alla Commissione europea e

agli omologhi ministri dell’Unione. Lo rende noto il Viminale,

secondo cui il provvedimento è stato ritenuto necessario dopo le

verifiche condotte dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza

delle frontiere, riunitosi in mattinata. “Permangono infatti

elevati profili di rischio per la sicurezza interna, oltre a un

possibile pericolo legato a eventuali infiltrazioni

terroristiche”.

(ITALPRESS).

– foto: Ipa Agency –

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