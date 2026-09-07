Caso Ranucci, difesa Lavitola: “Farà dichiarazioni in videocollegamento”

(Adnkronos) – “Valter Lavitola sarà in videocollegamento dal carcere di Rebibbia da dove renderà dichiarazioni spontanee”. Lo hanno detto entrando a piazzale Clodio per l’udienza del Riesame gli avvocati Sergio e Arturo Cola, difensori dell’ex editore mandante reo confesso dell’attentato a Sigfrido Ranucci. I penalisti hanno aggiunto che ieri hanno depositato una memoria difensiva di 72 pagine “il cui contenuto sarà oggetto del nostro intervento difensivo”. L’avvocato Sergio Cola ha aggiunto: “Ci soffermeremo anche sulle tre questioni di diritto, a cominciare dalla inefficacia dell’ordinanza di custodia cautelare, l’aggravante del metodo mafioso e la competenza territoriale che non riteniamo essere a Roma”.

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)