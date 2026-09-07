“Casa, pensaci tu”: Hisense trasforma cucina e soggiorno in un assistente IA

(Adnkronos) – A IFA 2026 Hisense presenta la propria visione più compiuta di casa intelligente, un ecosistema in cui l'intelligenza artificiale non si limita a eseguire comandi ma anticipa le esigenze di chi vive gli spazi domestici. Il brand cinese chiama questa filosofia "Companion Living" e la costruisce attorno a V AIOS, evoluzione del sistema operativo VIDAA OS, progettata secondo quattro funzioni cardine: percepire il contesto e la presenza delle persone, elaborare la risposta più adeguata, comunicare in modo naturale con utenti e dispositivi ed eseguire le azioni necessarie in autonomia. È su questa architettura che si innesta la AI Companion Suite, basata sulla piattaforma ConnectLife, che porta l'intelligenza connessa in tre ambiti della quotidianità: cucina, bucato, comfort ed efficienza energetica. In cucina l'esperienza parte da una domanda elementare: cosa si può preparare con quello che si ha in frigorifero. L'AI Companion Refrigerator riconosce gli ingredienti disponibili e propone ricette in base alle preferenze personali; una volta scelto il piatto, il frigorifero si sincronizza con il forno connesso, che gestisce la cottura in autonomia, mentre la cantinetta suggerisce l'abbinamento con il vino più adatto e ne mantiene le condizioni di conservazione. A fine pasto entra in gioco la lavastoviglie intelligente, che adatta il ciclo di lavaggio alle condizioni delle stoviglie rilevate. Un percorso analogo guida l'area lavanderia, dove la AI Companion Laundry Suite riconosce le caratteristiche dei capi e seleziona automaticamente i programmi di lavaggio e asciugatura più indicati, riducendo l'attività al gesto di caricare il cestello. Negli ambienti living, il climatizzatore intelligente regola il flusso d'aria in base alla presenza e agli spostamenti delle persone nella stanza, mentre il sistema energetico ottimizza i consumi tenendo conto delle condizioni meteorologiche e delle fasce tariffarie dell'elettricità. Sul fronte della connettività, Hisense ha annunciato una collaborazione con Alexa+: attraverso il nuovo Smart Home AI Toolkit di Amazon, il brand sarà tra i primi produttori di elettrodomestici a integrare i propri dispositivi nell'assistente AI di Amazon, permettendo agli utenti di controllare alcuni modelli di climatizzatori tramite richieste espresse in linguaggio naturale, che Alexa+ interpreterà e tradurrà in impostazioni operative. La componente cucina si arricchisce a Berlino di una gamma rinnovata di elettrodomestici. Tra i forni spicca il modello BI614P9B, dotato di tecnologia InCamera che riconosce gli alimenti, ne stima il peso e ne monitora la doratura durante la cottura. Accanto a questo si posizionano i forni della linea MattEdition, con finitura opaca, apertura automatica della porta e preriscaldamento capace di raggiungere i 200°C in cinque minuti, e proposte più accessibili come il modello con funzione Pizza Mode Pro, pensato per cuocere una pizza in due minuti a 360°C. Sui piani cottura, il nuovo HI98546BSC introduce un display touch e un AI Agent che suggerisce programmi automatici in base alle abitudini d'uso, mentre la gamma si completa con superfici a induzione più resistenti ai graffi e modelli 2-in-1 che integrano piano cottura e aspirazione. Nel segmento lavastoviglie, il modello HFI7A6390H adotta irroratori intensivi e classe energetica A-20%, mentre la refrigerazione built-in si arricchisce di nuovi frigoriferi e congelatori da incasso con controllo Wi-Fi e tecnologia Dual-Tech Cooling. Parallelamente, Hisense ha aggiornato anche la gamma di frigoriferi freestanding, introducendo modelli con smart screen da 21 pollici che trasformano l'elettrodomestico in un hub della cucina connessa, dotato di fotocamera AI per il riconoscimento degli alimenti e di funzioni per l'abbinamento cibo-vino. Il concept Kitchen-Fit, che unisce la flessibilità del freestanding a un'estetica simile al built-in, si espande con nuove configurazioni French Door, Bottom Mount e One Door. Nell'area lavanderia debutta la AI Laundry Station, sistema verticale che integra lavaggio e asciugatura con una capacità di 12 e 10 chilogrammi rispettivamente e una valutazione di efficienza AAAAA, affiancata dalla 5i Heat Pump Washer Dryer a pompa di calore e dalla piattaforma 7i, che introduce sette sensori capaci di ridurre i consumi d'acqua ed energia rispettivamente fino al 21% e al 55%. Secondo Tatiana Pampalone, a capo del marketing di Hisense Italia, chi acquista oggi cerca soprattutto un vantaggio tangibile offerto dall'intelligenza artificiale. "Il vero salto di qualità", spiega, "è non dover più impostare manualmente i vari parametri o richiederli di volta in volta". Sono gli stessi dispositivi, aggiunge, a proporre autonomamente la soluzione più adatta, imparando dalle abitudini di chi li usa: si genera così una rete di elettrodomestici connessi tra loro, capace persino di far interrompere il ciclo della lavatrice da qualsiasi altro dispositivo connesso. Sul versante dell'intrattenimento, Hisense porta a IFA 2026 l'evoluzione della tecnologia RGB MiniLED. Il televisore 116UXS, al debutto europeo, introduce la Chromagic 2.0 Technology, un sistema di retroilluminazione a quattro colori che aggiunge una sorgente ciano alle componenti rosso, verde e blu tradizionali, raggiungendo una copertura del 110% dello spazio colore BT.2020. Il modello ha ottenuto le certificazioni Pantone Validated RGB MiniLED e Pantone Color, oltre al riconoscimento TÜV Rheinland Low Blue Light per la riduzione dell'affaticamento visivo, una certificazione che si estende anche all'intera gamma RGB MiniLED 2026 attraverso il marchio TÜV Rheinland Eye Comfort, esteso pure ai proiettori laser XR10, Laser Cinema PX4 Pro e Laser TV L9Q Pro. Sul fronte audio, la soundbar UX1 integra un sistema a 11.2.6 canali con Dolby Atmos e DTS, mentre gli auricolari open-ear HiClips, da 5,5 grammi ciascuno, puntano sul comfort per l'uso prolungato. L'impegno nell'innovazione è stato riconosciuto agli IFA Innovation Awards, dove la soundbar UX1 e la piattaforma HVAC Multi Function II Series hanno ottenuto il titolo di Winner, mentre TV, proiettore e diversi elettrodomestici da cucina sono stati nominati Honoree. Al centro dell'esposizione trova spazio anche Gorenje, il brand europeo del gruppo, che presenta la nuova Matt Edition per forni, cappe e piani cottura, i piani a induzione InfiniteMatt, la gamma di frigoriferi BigVolume e la piattaforma laundry SimpliCare, oltre a una linea di piccoli elettrodomestici in stile retro e a una macchina per gelato istantaneo in grado di preparare un dessert in circa un minuto. Oltre alle novità di prodotto, Hisense ha confermato a Berlino la partnership con UEFA EURO 2028, quarta collaborazione consecutiva con il torneo continentale dopo le edizioni 2016, 2020 e 2024, che si affianca allo status di sponsor ufficiale della FIFA World Cup 2026. Il gruppo, fondato nel 1969 e presente in oltre 160 paesi, resta secondo i dati Omdia il primo operatore mondiale nel segmento dei televisori da 100 pollici e oltre per il terzo anno consecutivo, con una quota di mercato del 57,1% nel 2025.

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