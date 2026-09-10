Caltanissetta. Presentata nella Sala Gialla del Comune l’edizione 2026 della Coppa Nissena

CALTANISSETTA. Caltanissetta ha svelato i dettagli della 71ª Coppa Nissena – Trofeo Michele Tornatore – 1° Memorial Livio Alessi – Memorial Luigi Campione, la storica competizione organizzata dall’Automobile Club Caltanissetta che da domani, venerdì 11 settembre, entrerà nel vivo con le operazioni preliminari. Tutto il fine settimana sarà seguito da ACI Sport TV con servizi giornalieri venerdì e sabato in onda alle 21.30, domenica 13 settembre diretta a partire dalle ore 11.00 di gara 1 e poi la gara 2 dalle 14.00, sul canale 228 Sky e 52 Tivùsat, oltre che sulle pagine facebook @ACI Sport TV, @Campionato Italiano Supersalita e @ACI Sport Official.

Nella Sala Gialla del Comune sono stati illustrati gli aspetti sportivi e organizzativi dell’edizione 2026, che conta 174 iscritti nell’elenco ufficiale ed approvato, riunirà sulle rampe nissene i maggiori protagonisti della velocità in salita italiana. Alla conferenza sono intervenuti il Sindaco di Caltanissetta Walter Tesauro, il Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta Carlo Alessi, Il Fiduciario ACI Sport Sicilia Sergio Imbrò, la Vice Sindaca Giovanna Candura, l’Assessore allo Sport Salvatore Petrantoni, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonnello Alessandro Mucci, il Fiduciario ACI Sport per la provincia di Caltanissetta Maurizio Giugno, il Vice Presidente AC CL Vincenzo Calandruccio ed il Direttore di Gara Alessandro Battaglia insieme ai rappresentanti delle istituzioni e delle realtà coinvolte nell’organizzazione. Hanno presenziato e sottolineato il loro apprezzamento per la gara anche i piloti Stefano Di Fulvio e Mirko Torsellini, entrambi primi attori del Campionato Italiano Supersalita ed il nisseno Salvatore Miccichè.

Un’edizione dal particolare valore sportivo, poiché sui *5.450 metri della SS122*, da Ponte Capodarso al Villaggio Santa Barbara, si completerà il Campionato Italiano Supersalita 2026. La Coppa Nissena sarà inoltre valida quale 14^ prova del Campionato Italiano Velocità Montagna Sud, per il Campionato Italiano “Le Bicilindriche” e per il Campionato Siciliano Velocità Salita per auto moderne e storiche.

L’incontro nella sede del Comune ha posto in evidenza anche il legame della Coppa Nissena con la città e con un territorio dalla consolidata tradizione automobilistica. L’edizione numero 71 rinnova una storia ultracentenaria e si prepara ad accogliere concorrenti, team e appassionati per tre giornate che avranno il loro momento culminante nelle due manche di gara di domenica.

Il Presidente dell’Automobile Club Caltanissetta Carlo Alessi ha aperto il suo intervento con un momento dedicato a quanti coinvolti nei drammatici accadimenti dello scorso fine settimana ed ha evidenziato la vicinanza di tutte le realtà presenti e ribadito quella dell’ACI. Alessi ha sottolineato la continuità del Trofeo Michele Tornatore, il Memorial Luigi Campione e la prima edizione del Memorial Livio Alessi, dedicato al giovane sportivo, nipote del Presidente AC ed anche pilota pistard. Ha poi dichiarato: -“La Coppa Nissena ci ha abituato a sfide epiche e quest’anno ci prepariamo al duello decisivo per il Campionato Italiano Supersalita. Elemento che rende unico il prestigio della nostra competizione che vanta la concreta ed efficace collaborazione di tutto il territorio, come si evince da diversi aspetti, dalla manutenzione della strada grazie all’ANAS, alla collaborazione con le Forze dell’Ordine che quest’anno culmina con un pomeriggio condiviso in piazza con l’Arma dei Carabinieri sabato 12, oltre alla partecipazione della Giulia storica in apertura della gara di domenica. Anche quest’anno le iniziative della Coppa Nissena coinvolgono l’intera provincia, poiché oltre l’appuntamento di sabato 12, martedì 22 settembre ci sarà la tavola rotonda dedicata alla sicurezza stradale con gli illustri ospiti e gli esperti di ACI, poi l’11 ottobre l’appuntamento con la cultura e la storia dell’auto in ‘Ruote nella Storia? che da Caltanissetta porterà fino a Gela una carovana di auto di alto valore storico”-.

Di collaborazione storica con la professionale ed appassionata organizzazione della Coppa Nissena ha parlato il primo cittadino Walter Tesauro, che ha sottolineato alcuni aspetti dell’evento: -“La conferenza stampa è soprattutto un convegno, per la presenza di tante persone e diverse realtà coinvolte e questo è indicativo di quanto sia importante questo appuntamento automobilistico. L’entusiasmo è contagioso ed infatti sentiamo questo evento come nostro, proprio della città. Personalmente ed insieme all’assessore Petrantoni lavoriamo con l’ACI sull’evento da diversi mesi ed abbiamo il privilegio di dare il via alla competizione”-.

-“La Coppa Nissena è un vanto e Caltanissetta offre tanti motivi d’orgoglio all’Italia dell’automobilismo – ha affermato il Fiduciario ACI Sport Sicilia Sergio Imbrò– conosco la competenza e la passione degli organizzatori ed il fatto che la gara sia decisiva per la Supersalita è certamente un maggiore catalizzatore d’interesse. Tutte le gare sono volano di promozione del territorio ed oggi qui ne abbiamo diverse testimonianze, come la presenza di tanti piloti in arrivo dal resto d’Italia ed anche dall’estero e poi il vanto nisseno e dell’intera Sicilia che è il 3 volte Campione Italiano Sportscar Motori Moto Andrea Di Caro, che porta in alto i colori della nostra isola”-.

Il Colonnello Alessandro Mucci ha evidenziato l’utilità della condivisione di momenti legati all’evento sportivo: -“lE’ importante dialogare con la gente che può chiedere informazioni, può conoscere le nostre attività ed ammirare le auto e gli altri mezzi che porteremo in piazza sabato 12 settembre. Bella la tradizione di AC Caltanissetta di sviluppare ogni anno una partnership con una Forza di Polizia, l’iniziativa si inserisce perfettamente nel tema della sicurezza stradale su cui si è avviata una proficua collaborazione”-

La 71ª Coppa Nissena entrerà nel vivo domani, venerdì 11 settembre, con le verifiche amministrative in programma dalle 14.00 alle 19.00 presso lo Stadio Tomaselli-Pian del Lago, mentre le verifiche tecniche si svolgeranno dalle 14.30 alle 19.30 l’area antistante il Pala Cannizzaro, sempre presso il centro sportivo della città. Due i turni previsti per il briefing dei conduttori, alle 16.30 e alle 18.30. Sabato 12 settembre sarà la giornata dedicata alle ricognizioni ufficiali sui 5.450 metri del tracciato della SS122. Il primo turno scatterà alle 9.00, mentre il secondo prenderà il via a seguire, dopo il completamento della prima salita. Domenica 13 settembre spazio alla sfida contro il cronometro: Gara 1 prenderà il via alle 9.00, mentre Gara 2 seguirà al termine della prima manche*. Saranno le due salite decisive della 71ª Coppa Nissena e dell’atto conclusivo del Campionato Italiano Supersalita.