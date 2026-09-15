Caltanissetta ospita l’Università di Bari, il 21 settembre seminario sulla sicurezza e presentazione del Master in Terrorismo, Cybersecurity e Deradicalizzazione

Caltanissetta, 15 settembre 2026 – Un appuntamento di altissimo profilo scientifico e di grande attualità arriva a Caltanissetta.

Lunedì 21 settembre alle ore 17:00 presso la sede della FOReIP – Formazione Orientamento Ricerca e Innovazione Professionale, in Via Guglielmo Borremans 8, si terrà il seminario dal titolo: “L’Università come infrastruttura di sicurezza: tre intelligenze – umana, artificiale, interculturale – per la prevenzione”

L’iniziativa, promossa dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro in collaborazione con FOReIP, sarà l’occasione per la presentazione ufficiale della nuova edizione del Master T.P.R. – ESC in Terrorismo, prevenzione della radicalizzazione eversiva, sicurezza e cybersecurity. Politiche per l’integrazione interreligiosa e interculturale e per la deradicalizzazione.

Un Master di alta formazione che forma professionisti capaci di affrontare le sfide globali della sicurezza contemporanea, dal contrasto al terrorismo alla cybersecurity, fino alle politiche di integrazione e deradicalizzazione.

IL FOCUS DEL SEMINARIO

Al centro del dibattito l’idea innovativa di Università come infrastruttura strategica per la sicurezza nazionale ed europea, attraverso l’integrazione di tre intelligenze fondamentali:

Intelligenza Umana: l’analisi comportamentale e sociologica

Intelligenza Artificiale: le nuove frontiere della prevenzione e del contrasto digitale

Intelligenza Interculturale: il dialogo come strumento di prevenzione della radicalizzazione

INTERVENGONO:

Dott.ssa Laura Sabrina Martucci – Coordinatrice del Master – Università di Bari

Dott. Vincenzo Priolo – Analista esperto in sicurezza

Dott. Angelo Iannello – Sociologo

Dott.ssa Raffaella Scelzi – Analista comportamentale

UN PONTE TRA BARI E LA SICILIA

La scelta di Caltanissetta come sede di presentazione non è casuale. L’Associazione FOReIP, polo formativo accreditato dalla Regione Siciliana, si conferma punto di riferimento nel centro Sicilia per la formazione e per il collegamento tra il mondo accademico e il territorio.

“Portare a Caltanissetta un Master dell’Università di Bari su temi così cruciali come la sicurezza e la cybersicurezza significa offrire ai nostri giovani e ai professionisti del territorio un’opportunità di crescita di livello nazionale”, dichiara la Presidenza di FOReIP

L’evento è aperto a laureati, professionisti delle forze dell’ordine, operatori sociali, educatori, avvocati, psicologi e a tutti coloro che operano nei settori della sicurezza, dell’immigrazione e dell’integrazione.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione consigliata

Per informazioni:

Associazione FOReIP

Via G. Borremans 8 – Caltanissetta

Tel. 0934 29250