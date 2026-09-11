Caltanissetta. Nissa FC Futsal, rosa completa con 21 giocatori: al PalaMilan al via la preparazione

La Nissa FC Futsal ha iniziato la preparazione in vista della Serie D 2026/27. Con gli ultimi innesti, gli attaccanti nisseni classe 2004 Simone Balbo e Giuseppe Lauricella, la rosa raggiunge quota 21 giocatori. L’organico è quasi definito, ma la società non esclude ulteriori inserimenti o variazioni nell’organico.

Il gruppo lavora al PalaMilan agli ordini di mister Paride Puzzanghera, affiancato da un preparatore atletico. La preparazione dei portieri è affidata a Vincenzo Leonardi. Le prime settimane saranno dedicate alla condizione fisica e all’amalgama tra confermati, nuovi arrivati e giovani.

A coordinare il progetto sono il presidente emerito e responsabile del settore futsal, Arialdo Giammusso, delegato dal patron della Nissa FC Luca Giovannone, il direttore sportivo Aldo Saetta, il direttore tecnico Carmelo Milazzo e il segretario organizzativo Michele Savoja.

La rosa: esperienza, giovani e continuità. Tra i pali ci sono Claudio Lanzafame, con esperienze in Futsal Acireale e Caltanissetta Soccer e vittorie in Serie D e Coppa Trinacria, il giovane Francesco Lo Santo e l’esperto Gaetano Russo.

La fascia di capitano sarà affidata a Michele Gambino, forte di oltre vent’anni tra calcio a undici e futsal. Confermato Alessandro Salerno, nisseno di 33 anni e già vincitore di una Serie D con Puzzanghera, mentre Daniele Mossuto, universale con trascorsi in Serie B e C ed ex capitano dell’Under 19 nazionale della Pro Nissa, garantisce duttilità.

In difesa resta Denis Lombardo, ventenne alla seconda stagione in biancoscudato. Il nuovo arrivo è Angelo Biasco, 28 anni, alla prima esperienza in una squadra.

Sulle fasce è confermato Andrea Manganaro, classe 2006. Con lui Andrea Riggi, mancino nisseno classe 2004 cresciuto nella Nissa, il guineano Mamady Mèmè Camara, diciottenne rapido e tecnico, e il gambiano Alhagie Salim Jallow, classe 1999, dinamico e disponibile in entrambe le fasi.

Nel ruolo di pivot sono confermati Soulaiman Ben Aissa, marocchino di 26 anni, e Luca Vincitore, classe 2001. Prima esperienza nel futsal invece per Michele Dinolfo, 23 anni.

Dal percorso nell’Under 17 del Caltanissetta Soccer arrivano Simone Falzone, esterno rapido e tecnico, Cristian Pisa, pivot generoso, Dennis Parello, abile nel dribbling, e Riccardo Mancuso, centrale dotato di struttura fisica e buon tiro.

Completano gli arrivi Simone Balbo, autore di 13 gol in 17 partite con l’Atletico Nissa, e Giuseppe Lauricella, con esperienze fino alla Serie D nel calcio a undici e nell’Under 19 nazionale di futsal.

La Nissa FC Futsal si presenta con una rosa ampia, che unisce esperienza, talento e gioventù. L’obiettivo del lavoro al PalaMilan è costruire un gruppo compatto e competitivo per la nuova stagione, rappresentando con orgoglio i colori di Caltanissetta nel futsal.