Associazione anti-pedofilia, manifesteremo davanti al tribunale di Torino

L’ente del terzo settore ‘La Caramella Buona’, associazione nazionale anti-pedofilia pedofilia , annuncia una manifestazione davanti al tribunale di Torino sul caso del bengalese di 42 anni scarcerato dopo essere stato arrestato con l’accusa di avere costretto una 13enne a subire atti sessuali all’interno del minimarket in cui lavora. “Una decisione del genere non solo è inaccettabile ma rappresenta un messaggio devastante per tutte le vittime di violenza”, commenta Roberto Mirabile, presidente dell’associazione La Caramella Buona. “Per questo motivo in settimana, come accaduto dopo la scarcerazione di un pedofilo reo confesso a Reggio-Emilia nel 2017, manifesteremo davanti al Tribunale di Torino tutto il nostro sdegno”. “Non possiamo – prosegue – far passare il messaggio che basti dirsi pentiti e collaborare per tornare alla propria vita, nello stesso luogo in cui si è commesso un abuso, svolgendo un’attività a contatto col pubblico e con altre potenziali vittime. Non dobbiamo dimenticare che quando vissuto da questa bambina resterà, indelebile. Un trauma che influenzerà la sua vita, una vita che non sarà più quella di prima a causa di un crimine orrendo che nessuna condanna potrà cancellare”.