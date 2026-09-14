Assalto ai poliziotti che cercano di fermare una gara di moto a Palermo: otto agenti feriti, due aggressori arrestati

PALERMO (ITALPRESS) – Lancio di sassi contro agenti della Polizia di Stato, a Palermo. E’ accaduto la notte scorsa nel quartiere Falsomiele. La sassaiola è partita dai residenti contro le forze dell’ordine per impedire il fermo di tre motociclisti in sella a moto di grossa cilindrata senza targa in gara tra loro. Otto poliziotti sono rimasti feriti, due auto di servizio sono state completamente distrutte, altre hanno avuto qualche danno. Due aggressori sono stati bloccati e arrestati in un magazzino dove si erano rifugiati.

“Quanto accaduto a Palermo è un fatto gravissimo. Aggredire uomini dello Stato significa colpire le istituzioni e mettere in discussione le regole della convivenza civile. La Regione è al fianco dei poliziotti, ai quali va il pieno sostegno per il lavoro che svolgono ogni giorno. I responsabili siano individuati al più presto e chiamati a rispondere con la massima fermezza”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“Quanto accaduto ieri sera nel quartiere Falsomiele è un episodio gravissimo, che condanno con fermezza. Esprimo la mia piena solidarietà agli agenti della Polizia di Stato rimasti feriti mentre svolgevano il proprio dovere e agli operatori delle forze dell’ordine che sono intervenuti per riportare la situazione sotto controllo. Non è accettabile che un intervento finalizzato a fermare comportamenti pericolosi e illegali possa trasformarsi in un’aggressione alle forze dell’ordine. Chi indossa una divisa e opera per garantire la sicurezza di tutti deve poter svolgere il proprio lavoro senza diventare bersaglio di intimidazioni e violenza. Confido nel lavoro degli investigatori affinché vengano accertate tutte le responsabilità e chi ha aggredito gli agenti e danneggiato i mezzi di servizio risponda delle proprie azioni. Come amministrazione comunale continueremo a collaborare pienamente con tutte le forze dell’ordine e con le autorità competenti”. Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.

“Totale e incondizionata solidarietà agli agenti di Polizia feriti a Palermo, vittime di una violenza inaccettabile. Quanto accaduto nel quartiere Falsomiele non è solo una gravissima aggressione alle forze dell’ordine, ma un vero e proprio attacco allo Stato. Nessuna tolleranza per chi non rispetta le regole e mette a rischio la vita dei nostri poliziotti. Una cosa è certa: lo Stato e non si fa intimidire. Auguriamo una pronta guarigione agli agenti feriti, con l’auspicio che i responsabili di questa vergogna vengano individuati e adeguatamente puniti”. Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

“Accanto alla naturale indignazione e alla solidarietà assoluta, la brutale aggressione subita dai poliziotti a Palermo richiede risposte immediate. Ai sassi lanciati contro gli agenti si deve rispondere con la fermezza della legge. L’inciviltà e il senso di onnipotenza dovranno fare i conti con la civiltà e il senso dello Stato, unico antidoto a episodi che si pongono fuori dal perimetro della convivenza civile”. Così, in una nota, il deputato di Fi e vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè.

– Foto di repertorio Polizia di Stato –

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