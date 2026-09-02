Arriva la Range Rover Electric, 300 brevetti per la prima zero emissioni

(Adnkronos) – Dopo una lunga gestazione e approfonditi test di prodotto e qualità – con l’equivalente di 38 giri del mondo percorsi e oltre 250.000 ore di prove virtuali – il gruppo Jaguar Land Rover presenta la prima Range Rover Electric, una versione che si propone come la più silenziosa, più reattiva e con una coppia superiore a qualsiasi altra nella lunga storia dell'iconico Luxury Suv. Aggiornata nell'inconfondibile design, per adeguarlo alle caratteristiche della marcia in elettrico, e nelle tecnologie, la Range Rover Electric non nasconde la volontà di 'far dimenticare' le versioni a combustione interna, grazie alla spinta assicurata da due motori da 260 kW che assicurano una efficienza energetica e una potenza- fino a 550 CV e una coppia di 850 Nm – in grado di non far rimpiangere un V8. Il tutto con la possibilità di percorrere in elettrico fino a 600 km nbel ciclo Wtlp, mentre l'autonomia reale è stimata in oltre 530 km. La reattività è consentita da un innovativo sistema di gestione della trazione che reagisce in appena 50 millisecondi, 100 volte più reattivo di un equivalente con motore a combustione, su qualsiasi superficie, senza compromessi sulla leggendaria capacità all-terrain di Range Rover, incluso l’attraversamento di guadi fino a 900 mm di profondità. L'autonomia invece è garantita da una batteria a doppio stack da 118,5 kWh, leader di settore, con tecnologia a 800 Volt e ricarica split, consente una ricarica in corrente continua dal 10 all’80% in 22 minuti ed un’autonomia aggiuntiva di 220 km in 10 minuti (WLTP). La guida a un solo pedale consente a Range Rover Electric di affrontare agevolmente pendenze fino a 45 gradi, mentre il baricentro più basso e le sospensioni pneumatiche a doppia camera migliorano la dinamica di guida. Ma questa versione a zero emissioni è un concentrato di tecnologie che ne fanno la Range Rover più brevettata di sempre, con 300 domande depositate, tra cui la tecnologia di gestione termica ThermAssistTM e il design proprietario di batteria e motori realizzati presso l’Electric Propulsion Manufacturing Centre di JLR nel Regno Unito. Come rivendica Martin Limpert, Managing Director di Range Rover, "Range Rover Electric è il risultato di un decennio di sviluppo ingegneristico e tecnologico accurato, e stabilisce un nuovo punto di riferimento per l’Original Luxury SUV. La propulsione elettrica si adatta perfettamente alla raffinata esclusività di Range Rover, elevando la sensazione di comfort per gli occupanti. Al tempo stesso, l’ampiezza delle capacità del modello resta intatta grazie alla combinazione di una potente e adattabile powertrain elettrica e di tecnologie avanzate per il telaio che rendono ogni Range Rover impareggiabile, completa e desiderabile. Abbiamo portato i nostri programmi di test e sviluppo ben oltre i limiti previsti per assicurarci che Range Rover Electric sia davvero la Range Rover più avanzata di sempre.”

La Range Rover Electric va a confermare la flessibilità della strategia di propulsione di JLR, affiancandosi a modelli mild-hybrid, plug-in hybrid e ICE sulla stessa architettura – tutti prodotti a Solihull, nel Regno Unito – ed è giuà ordinabile con un listino che parte da 165.400 euro. Per i primi clienti è disponibile una First Edition curata nei minimi dettagli, con una specifica di lusso in Belgravia Green, Black o Varesine Blue e il nuovo abitacolo in Light Cloud Ultrafabrics e Kvadrat.

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