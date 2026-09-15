Amorim “In Europa vogliamo arrivare in fondo, col Benfica sfida storica”

MILANO (ITALPRESS) – “E’ una partita importante. E’ il nostro ritorno in Europa. Non vediamo l’ora di cominciare. E’ una sfida storica, una gara simbolo a livello continentale. Io ho un passato da giocatore del Benfica ma sono qui e siamo tutti qui per vincere domani sera: siamo pronti a dare tutto”. Così il tecnico del Milan, Ruben Amorim, alla vigilia del primo impegno della stagione in Europa League dei rossoneri, che ospitano il Benfica. “Il nostro obiettivo è cercare di arrivare in fondo in Europa League. Siamo il Milan e giochiamo ogni competizione per vincere”, ha aggiunto il tecnico dei rossoneri.

“Contro la Lazio c’è stato un cambiamento di atteggiamento fra il primo e il secondo tempo. Non credo ci sia stato un problema di due o tre giocatori; è stato un problema collettivo e di atteggiamento che ad aver causato il nostro brutto avvio di gara. Turn over? E’ chiaro che con tre gare ravvicinate dobbiamo gestire le forze”, ha continuato Amorim. “C’è stata la possibilità che potessi tornare in Portogallo per allenare ma io avevo deciso di riposare un pò. Poi c’è stata la chiamata importante del Milan e ho detto subito di sì”, ha precisato poi il tecnico portoghese.

“Modric? E’ importante avere il più possibile il possesso della palla per metterlo nelle condizioni di rendere al meglio. Io so bene del suo valore e delle sue qualità. Non è tempo di prendere decisioni affrettate, non l’ho mai fatto. Hutchinson è pronto e potrebbe giocare dall’inizio ma in merito alla formazione di domani mi riservo ancora di scegliere”, ha concluso Amorim.

A ruota ha parlato l’attaccante rossonero Goncalo Ramos, anche lui portoghese ed ex di turno: “E’ sempre speciale giocare in casa. Sarà una partita difficile ma dobbiamo puntare sul fattore campo. In caso di gol cercherò di non esultare. Per me Benfica è stata a lungo una seconda casa. Però è ovvio che cercherò in ogni modo di segnare”. “Il nostro focus non deve esser centrato però sul fatto se io segni o meno. Dobbiamo ragionare da squadra. Con il tempo tutto migliorerà e le vittorie arriveranno di certo”, ha aggiunto Goncalo Ramos.

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