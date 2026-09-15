A Lampedusa è magia pura, oltre 400 spettatori per “The night of candles” all’antico Teatro della Cava

La magia di centinaia di candele, le note immortali del Maestro Ennio Morricone e l’atmosfera suggestiva del Teatro della Cava Antica di Punta Sottile: è stata una serata da incorniciare quella di venerdì 11 settembre a Lampedusa. Lo spettacolo

“THE NIGHT OF CANDLES – Tributo ad Ennio Morricone e colonne sonore dei Film” ha registrato un travolgente “tutto esaurito”, confermandosi come uno degli appuntamenti culturali più affascinanti della stagione isolana.

L’evento, finanziato e organizzato dal Comune di Lampedusa e Linosa – Assessorato allo Spettacolo e Turismo con la produzione esecutiva firmata Kusà Eventi APS, ha dimostrato un potere d’attrazione straordinario: i biglietti gratuiti messi a disposizione del pubblico sono andati esauriti in sole 6 ore dalla pubblicazione.

A incantare gli oltre 400 spettatori presenti è stata l’impeccabile esecuzione del Quartetto d’Archi Florio, che ha ripercorso i capolavori del cinema internazionale in una cornice intima e suggestiva, illuminata esclusivamente dalla luce calda delle candele. Una risposta calorosissima da parte del pubblico, che ha accompagnato le esibizioni con lunghi scrosci di applausi ed evidente emozione visibile sul volto dei presenti.

Assente per motivi personali ma vicina allo spirito dell’iniziativa, l’Assessore allo Spettacolo e Turismo Laura Casano ha voluto far pervenire il suo messaggio di saluto: «Questa sera Lampedusa si accende di una luce speciale. “The Night of Candles” non è semplicemente una serata, ma un’esperienza culturale: la magia della luce delle candele che incontra la musica, l’arte e la storia, trasformando un luogo straordinario come l’Antico Teatro della Cava in uno spazio ancora più suggestivo, capace di emozionare e raccontare l’anima della nostra isola. Questa sera le candele illuminano la cultura, la memoria e l’identità di Lampedusa.

Desidero rivolgere un sincero ringraziamento agli organizzatori, agli artisti, ai tecnici e a tutti coloro che hanno creduto in questo progetto. Quando la cultura riesce a creare emozione, quella emozione diventa memoria. E “The Night of Candles” lascerà una bellissima memoria nel cuore della nostra comunità».

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal team organizzativo. Leo Curiale, per la produzione di Kusà Eventi APS, ha commentato così il traguardo raggiunto: «Questo concerto è stato un successo a coronamento della nostra proposta, sempre valida e di spessore. Riuscire ad organizzare il primo “The Night of Candles” nel punto più a sud d’Italia è per noi motivo di grande soddisfazione professionale. Ringraziamo chi si è adoperato per far sì che l’organizzazione logistica fosse perfetta: in particolare l’assessore Laura Casano per la fiducia, l’affetto e la vicinanza dimostrataci, l’Amministrazione comunale tutta guidata dal Sindaco Filippo Mannino, i volontari, il service audio e luci di Dario Billeci e tutti coloro che hanno lavorato per la riuscita dell’evento. Lampedusa è terra di accoglienza e memoria, simbolo di libertà e di emozioni: è stato bellissimo e sono certo che ritorneremo in futuro per rivivere ancora questa esperienza».

L’evento si chiude dunque con un bilancio eccezionale, consolidando la formula di “The Night of Candles” firmata Kusà Eventi come format di riferimento per la valorizzazione dei luoghi storici e naturali attraverso lo spettacolo dal vivo.