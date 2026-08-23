Udine, auto finisce contro un platano: muore bambina di 11 anni, grave la sorellina

(Adnkronos) – Tragico incidente stradale a Basiliano, in provincia di Udine. Una bambina di 11 anni è morta dopo che l'auto guidata dal padre, per cause in corso di accertamento, è uscita fuori strada ed è finita violentemente contro un platano lungo la strada statale 13 Pontebbana, nel tratto compreso tra la rotonda di Orgnano e il centro commerciale Arcobaleno. Secondo quanto riportano i media locali, la piccola è morta poco dopo l’arrivo all’ospedale di Udine. In auto insieme a lei anche la sorellina più piccola di 4 anni, ricoverata in condizioni gravissime. Anche il padre di 45 anni è finito in ospedale, ma in codice giallo. La famiglia è residente a Udine. Dopo l'incidente, i sanitari inviati dalla Centrale operativa Sores Fvg hanno tentato le manovre di rianimazione sul posto, ma la piccola di 11 anni non ce l'ha fatta, è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

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