Ucraina, la coalizione dei volenterosi oggi a Kiev. Da Ue 6,1 miliardi per sistemi difesa aerea

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La coalizione dei volenterosi si riunisce oggi a Kiev nel giorno del 35° anniversario dell’indipendenza dell’Ucraina. Il vertice, in formato ibrido e presieduto da Francia e Regno Unito, punta a riaffermare il sostegno a Kiev e a discutere nuove misure per aumentare la pressione sulla Russia. Tra i leader presenti, il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa: "Sono orgoglioso di trovarmi qui in un giorno così significativo, a sottolineare il sostegno incondizionato dell'Ue. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa. La sua lotta è anche la nostra lotta", si legge in un post su 'X'. Mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ha annuncito l'approvazione di "6,1 miliardi di euro per i sistemi di difesa aerea e antimissile, i missili, le munizioni e i radar di cui l'Ucraina ha urgente bisogno". A Kiev sono attesi anche diversi leader nordici e baltici, mentre la maggior parte dei partecipanti interverrà da remoto. Secondo la Tass, sarebbe stata invece rinviata la prevista missione a Kiev e Mosca degli inviati di Donald Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner. Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov ha intanto confermato che Vladimir Putin è pronto a riceverli nuovamente. Intanto proseguono gli attacchi. La Russia denuncia un raid ucraino contro strutture logistiche di Ozon nel sud del Paese, con diversi feriti e incendi in alcuni centri. A Krasnodar, secondo le autorità russe, i detriti di un drone avrebbero colpito un centro privato per bambini: il bilancio comunicato dalle autorità russe è di due bambini morti e sette feriti. L'Ucraina, dal canto suo, riferisce di aver distrutto 76 droni russi nell'area di Zaporizhzhia nelle ultime 24 ore. Il vertice di Kiev si svolge quindi mentre sul terreno continuano gli attacchi e sul piano diplomatico resta aperta la partita per arrivare a un possibile negoziato.

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