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Uccide il figlio a coltellate, arrestato 83enne

Redazione

Uccide il figlio a coltellate, arrestato 83enne

Dom, 30/08/2026 - 16:52

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Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni nell’abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di LECCO nella zona dell’Alto lago di Como. Il padre 83enne è stato arrestato per omicidio. È accaduto nella tarda serata di ieri, ma il fatto è stato reso noto soltanto ora. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di un accesa lite tra i due. Le condizioni del 49enne sono apparse subito gravi: trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza, per il 49enne non c’è stato nulla da fare

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