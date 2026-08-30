Uccide il figlio a coltellate, arrestato 83enne

Un uomo di 49 anni è morto dopo essere stato colpito con un coltello da cucina dal padre di 83 anni nell’abitazione in cui entrambi vivevano a Colico, centro della provincia di LECCO nella zona dell’Alto lago di Como. Il padre 83enne è stato arrestato per omicidio. È accaduto nella tarda serata di ieri, ma il fatto è stato reso noto soltanto ora. In base a quanto ricostruito dai carabinieri, l’aggressione sarebbe avvenuta al termine di un accesa lite tra i due. Le condizioni del 49enne sono apparse subito gravi: trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza, per il 49enne non c’è stato nulla da fare