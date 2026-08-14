Sgominata una piazza di spaccio nel Catanese, arrestato un 28enne e 17 kg di droga sequestrati a Palagonia

PALAGONIA (CATANIA) (ITALPRESS) – I carabinieri di Palagonia hanno arrestato un 28enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacenti, detenzione abusiva di armi e munizioni e resistenza a Pubblico Ufficiale, e sequestrato 17 chili di droga e 20.500 euro in contanti. Il giovane è stato visto più volte entrare in un locale disabitato aprendo il lucchetto posto a chiusura della porta in ferro e, utilizzando un badile, movimentare terreno e detriti per poi uscire con un involucro occultato sotto la maglietta. Gli investigatori, supportati dai colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia”, nel pomeriggio, hanno predisposto un dispositivo di cinturazione per poi fare scattare il blitz. In seguito ad un’accurata attività di ricerca, nel locale disabitato, sono stati individuati due punti, uno al di sotto di una rudimentale copertura in lamiera e un altro sotto un albero cresciuto nell’stabile, dove erano interrate due casseforti. Complessivamente, in quello che si può considerare il deposito dello stupefacente, sono stati recuperati 1,4 chili di eroina, 2 chili di cocaina, 4,4 chili di marijuana e 6,7 chili di hashish, una busta contenente denaro contante per un totale di 11.460 euro e 31 cartucce a pallini calibro 12.

L’ispezione effettuata in un altro locale adiacente, adibito a piazza di spaccio, ha permesso di scovare altri 410 grammi di hashish, 147 grammi di eroina, una cartuccia cal. 7,65, due bilancini di precisione funzionanti, una macchina per sottovuoto ed un rotolo di cellophane termosaldabile. In un altro ambiente, apparentemente pieno di rifiuti, i militari hanno trovato uno zaino con ulteriori 2,1 chili di marijuana. Terminata tale fase operativa del blitz i militari, restando in osservazione, hanno notato l’arrivo, a bordo di uno scooter, del 28enne il quale, alla vista dei militari che gli hanno intimato l’alt, si è dato alla fuga accelerando la marcia per poi proseguire a piedi, dopo aver abbandonato il mezzo, cercando di sfuggirgli. Un’altra pattuglia lo ha rintracciato nei pressi di un bar a poca distanza, ancora sudato per la recente corsa, con in tasca le chiavi dello scooter. Nel vano sottosella i Carabinieri hanno trovato una busta con 1.347 euro e un’altra con 7.755 euro. Tutto lo stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre il giovane è stato arrestato dai Carabinieri e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha disposto l’accompagnamento presso il carcere di Caltagirone.

– foto ufficio stampa Carabinieri –

(ITALPRESS).