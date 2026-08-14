A Mussomeli i festeggiamenti dell’Assunta con messe e processione

MUSSOMELI – Con la tradizionale celebrazione mariana dell’Assunta, nella chiesa di S. Gioacchino e S. Anna, detta dei Monti, guidata dal rettore Padre Achille Lomanto, stasera, vigilia della festa, dopo la messa vespertina delle 19, seguirà il canto dei Vespri solenni e domani, alle 8 – 9 – 10 – 11,30 e alle 18,30 sino previste le messe in onore dell’Assunta. In serata, snoderà per le vie del quartiere, con canti e preghiere, la processione che si concluderà con la benedizione eucaristica e il saluto e l’affidamento alla Vergine Assunta.