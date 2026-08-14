Ore di apprensione a Canicattì per la scomparsa di una donna di 69 anni. Avviate ricerche da Sindaco e Prefettura

Si stanno vivendo ore di apprensione a Canicattì e nei territori limitrofi a seguito della scomparsa di una donna di 69 anni: Luigia Narbone.

Della 69enne non si hanno più tracce dalla giornata di ieri 13 agosto. L’ultima volta è stata vista in viale Carlo Alberto. Da allora, tuttavia, il black out più assoluto: nessuno l’ha più vista nè sentita. Il sindaco dí Canicatti, Vincenzo Corbo, ha disposto un piano speciale per le ricerche.

Il primo cittadino ha lanciato un appello affinchè chiunque abbia avuto modo di vederla o incontrarla contatti subito i carabinieri o la polizia in modo che si possa giungere al suo ritrovamento. Anche la Prefettura di Agrigento ha avviato il piano di ricerche affinché la canicattinese possa essere ritrovata al più presto.