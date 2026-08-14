Eclissi lunare, il 28 agosto il picco sarà all’alba

Dopo l’eclissi solare osservata al tramonto il 12 agosto, il cielo offrirà un nuovo appuntamento agli appassionati. Nella mattina di venerdì 28 agosto 2026 sarà infatti possibile osservare un’eclissi parziale di Luna.

Il fenomeno si verificherà quando il satellite entrerà nell’ombra proiettata dalla Terra. A differenza dell’eclissi solare, non sarà necessario utilizzare occhialini o altri strumenti per proteggere la vista: l’osservazione potrà avvenire a occhio nudo, condizioni meteorologiche permettendo.

Il momento di massima oscurità

L’eclissi inizierà indicativamente alle 3.34 e proseguirà fino alle 8 circa. Il picco è previsto intorno alle 6.12, quando il 93% del diametro lunare sarà oscurato dall’ombra terrestre. La parte ancora visibile del satellite potrà assumere una caratteristica colorazione rossastra, legata al passaggio della luce solare attraverso l’atmosfera del nostro pianeta.

Poco dopo le sei del mattino il satellite sarà già molto basso rispetto all’orizzonte e vicino a tramontare, rendendo più complesso seguire il fenomeno nella sua fase culminante.

Dove osservare il fenomeno

Per aumentare le possibilità di vedere l’eclissi sarà quindi utile scegliere un punto con un orizzonte ampio e libero, rivolto verso ovest e sud-ovest. La posizione sarà importante perché eventuali edifici, alberi o rilievi potrebbero coprire la Luna proprio mentre l’oscuramento raggiungerà il livello massimo.

L’appuntamento richiederà dunque una sveglia nelle ore notturne e una certa attenzione nella scelta del luogo. La durata complessiva sarà maggiore rispetto a quella dell’eclissi solare osservata nei giorni precedenti, ma dall’Italia il fenomeno non sarà visibile in ogni sua fase. Per i torinesi, il momento più significativo coinciderà con una Luna ormai prossima a scomparire dietro l’orizzonte.