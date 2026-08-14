Cadavere di una donna trovato nel cortile di un’abitazione a Messina, indagini

Un forte odore proveniente da un’abitazione ha fatto scattare l’allarme questa mattina nel quartiere Provinciale, a Messina, dove è stato rinvenuto il cadavere in avanzato stato di decomposizione di una donna. Il corpo è stato trovato nel cortile di una casa, nei pressi della chiesa di San Pietro e Paolo, nella zona di via La Farina. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti, insospettiti dal cattivo odore. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe morta da circa due giorni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e stabilire le cause del decesso. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi, compresa quella dell’omicidio. Nell’abitazione è atteso anche il medico legale, che dovrà effettuare i primi accertamenti sul corpo. (ITALPRESS)