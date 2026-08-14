Giorgia Meloni attesa in Puglia per le vacanze

La premier Giorgia Meloni è attesa nelle prossime ore in Puglia dove trascorrerà qualche giorno di relax in una masseria del Brindisino. Secondo quanto scrive l’edizione online de ‘La Gazzetta del Mezzogiorno’ – trascorrerà le ferie con la figlia Ginevra e gli amici con cui passa solitamente le vacanze di metà agosto. Tra questi il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, coordinatore di Fdi in Puglia. Negli anni scorsi la presidente del Consiglio è stata ospite nella masseria Beneficio a Ceglie Messapica. Meloni ha in agenda l’appuntamento del 21 agosto a Taranto, per l’inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo, a cui presenzierà anche il Capo dello Stato Sergio Mattarella.