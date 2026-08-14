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Ponte Messina, MIT: progetto prosegue, prescrizioni in linea con opere di simile entità

Redazione

Ponte Messina, MIT: progetto prosegue, prescrizioni in linea con opere di simile entità

Ven, 14/08/2026 - 18:30

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Il progetto del ponte sullo stretto di MESSINA “prosegue”. “La tabella sinottica del Consiglio superiore dei lavori pubblici riporta 361 prescrizioni e 77 indicazioni di indirizzo. Il che non vuole dire affatto mettere in dubbio la fattibilità e l’unicità del progetto, ma rientrare nell’iter che tutte le grandi opere all’avanguardia e di interesse nazionale hanno seguito”. Lo precisa il Mit, commentando alcuni articoli usciti nella giornata di ieri. Un esempio indicativo, tenendo sempre conto “dell’unicità a livello mondiale del progetto del ponte, può essere rappresentato dal raffronto con altri progetti relativi a opere ordinarie e, in parte, similari, sottoposti al parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, quali i lotti 1A, 1B e 1C della linea Salerno-Reggio Calabria di Rfi”, secondo il ministero delle Infrastrutture. “Con riferimento a tali interventi, la somma dei relativi quadri economici risultava pari a circa 7 miliardi di euro, a fronte di un numero di prescrizioni formulate dal Consiglio pari a circa 210. Tale rapporto appare sostanzialmente coerente e in linea con quello desumibile dal progetto del ponte sottoposto al parere dello stesso Consiglio”. “A fronte di un quadro economico pari a 13,5 miliardi di euro ci sono 361 prescrizioni”, sottolinea il dicastero. Scenario che, secondo il Mit, “conferma come il progetto del Ponte sullo Stretto è perfettamente in linea con il suo valore socio economico e soprattutto con l’iter che opere di questa portata hanno seguito. In definitiva, quindi, il progetto, approvato e risolto dal Consiglio Superiore non ha subito alcun arresto ed anzi è passato alla fase successiva nel pieno rispetto dei criteri necessari”. 

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