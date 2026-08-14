Etna, riaperto l’aeroporto di Comiso. Lo scalo era stato chiuso per la cenere lavica dell’Etna

Sav, la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, comunica che è stato disposto il ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Comiso precedentemente sospese a causa della contaminazione dell’infrastruttura dovuta all’attività eruttiva dell’Etna. “I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”, scrive in una nota la Sac.