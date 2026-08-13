Piana Degli Albanesi, al via i lavori di riqualificazione dell’area produttiva. Tamajo: «Sosteniamo imprese e Comuni per crescere e competere»

Hanno preso il via i lavori di manutenzione e riqualificazione dell’area produttiva di contrada Ponte Rosso, a Piana degli Albanesi, in provincia di Palermo. Il progetto prevede un investimento di un milione e mezzo di euro destinati a interventi sotto il profilo funzionale, strutturale e tecnologico, che puntano a migliorare infrastrutture e servizi, a potenziare sicurezza e sostenibilità e a creare condizioni per una maggiore competitività delle imprese che vi operano.

«La riqualificazione delle aree produttive – ha affermato l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, che ha visitato il cantiere – è una priorità, perché significa mettere i Comuni e le imprese nelle condizioni di crescere. Il governo regionale sta portando avanti un lavoro concreto per recuperare e modernizzare le aree artigianali e produttive della Sicilia. Investire in questi spazi significa sostenere chi produce, creare nuove opportunità di sviluppo e valorizzare le eccellenze imprenditoriali dei nostri territori. L’avvio dei lavori a Piana degli Albanesi dimostra come la collaborazione tra Regione ed enti locali possa trasformare le risorse disponibili in opere concrete al servizio delle imprese e delle comunità».

Tra gli interventi previsti: il rifacimento e la manutenzione straordinaria della sede stradale e della segnaletica orizzontale e verticale; il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche attraverso la realizzazione di una rete in fibra ottica a banda larga; l’efficientamento dell’illuminazione pubblica; la realizzazione di infrastrutture per la mobilità sostenibile integrate con impianti fotovoltaici; un nuovo sistema per la raccolta e il riuso delle acque meteoriche; la sistemazione e valorizzazione delle aree destinate a verde pubblico;

l’installazione di moderni impianti di videosorveglianza e di sistemi per il presidio e la sicurezza dell’area.