Estate Sicura: disposto dal Prefetto di Caltanissetta il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo

CALTANISSETTA. Proseguono le iniziative della Prefettura di Caltanissetta volte a garantire che l’attuale stagione estiva, ormai giunta al culmine con l’approssimarsi della ricorrenza del Ferragosto, si svolga in una cornice di sicurezza sull’intero territorio provinciale.

In particolare, in attuazione di specifiche indicazioni del Ministero dell’interno e dopo la circolare diramata nei giorni scorsi con cui sono state impartite le direttive per assicurare il circuito legale del divertimento nel rispetto della normativa in materia, nella mattinata odierna il Vice Prefetto Vicario ha presieduto una nuova riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con la partecipazione dei Sindaci di Caltanissetta e Gela, finalizzata ad approntare la migliore strategia operativa per garantire l’attività di vigilanza nel periodo di ferragosto.

In relazione ai consueti prevedibili esodi verso le località turistiche e al maggiore afflusso verso le zone del territorio interessate dalla movida, d’intesa con i Responsabili provinciali delle Forze di polizia è stato disposto un generale rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo con un conseguente potenziamento delle misure generali di sicurezza e un incremento dei servizi a carattere preventivo.

In particolare, al fine di meglio affrontare le criticità, il Vice Prefetto Vicario ha evidenziato l’esigenza di assicurare su tutto il territorio provinciale la massima visibilità e presenza attraverso un’azione sinergica tra le Forze di polizia e il personale delle Polizie locali, specie in occasione dello svolgimento di manifestazioni a carattere musicale, ricreativo e di intrattenimento, per le quali dovranno essere programmate singole, specifiche misure di safety e security.

Particolare attenzione è stata riservata alle misure di prevenzione e sicurezza da mettere in atto nel Comune di Gela, quale località caratterizzata dal maggiore afflusso turistico, anche in relazione agli episodi delittuosi registratisi negli ultimi giorni.

È stata altresì disposta l’intensificazione dei servizi di vigilanza e controllo dedicati al flusso veicolare, soprattutto sulle reti litoranee, sia statali che provinciali.

Inoltre, con direttiva rivolta ai Sindaci e inviata nella giornata odierna, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di adottare apposite ordinanze a tutela dell’incolumità pubblica e della sicurezza urbana, al fine di prevenire fenomeni di illegalità, garantendo un’adeguata informazione alla popolazione.

Con la medesima direttiva, nell’illustrare i contenuti della riunione odierna, è stata sottolineata l’importanza del concorso delle Polizie locali nelle attività di vigilanza in genere e nell’attivazione dei controlli presso pubblici esercizi e locali ove si svolgono attività di intrattenimento e/o di pubblico spettacolo, al fine di garantire che le attività medesime si svolgano in sicurezza e nel rispetto della normativa di riferimento.