L’emergenza Etna non concede pause per Ferragosto: disposta sospensione arrivi e partenze fino alle ore 14 del 15 agosto

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna, è stata disposta l’ennesima disagevole estensione della chiusura del settore C1 e B3, con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 14:00 del 15 agosto. A comunicarlo è stata la Sac per il tramite della pagina ufficiale dell’aeroporto di Catania.

I passeggeri, alla luce delle superiori disposizioni, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.