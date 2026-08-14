Salute

L’emergenza Etna non concede pause per Ferragosto: disposta sospensione arrivi e partenze fino alle ore 14 del 15 agosto

Redazione 1

L’emergenza Etna non concede pause per Ferragosto: disposta sospensione arrivi e partenze fino alle ore 14 del 15 agosto

Ven, 14/08/2026 - 19:18

Condividi su:

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna, è stata disposta l’ennesima disagevole estensione della chiusura del settore C1 e B3, con conseguente sospensione degli arrivi e delle partenze fino alle ore 14:00 del 15 agosto. A comunicarlo è stata la Sac per il tramite della pagina ufficiale dell’aeroporto di Catania.

I passeggeri, alla luce delle superiori disposizioni, sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta