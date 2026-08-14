È morto Francesco Flaccovio, erede della storica famiglia palermitana di editori e librai

È morto l’editore e libraio palermitano Francesco Flaccovio. Insieme al fratello Sergio, deceduto alcuni mesi fa – aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto alla guida dell’azienda. “Apprendiamo con profondo dispiacere la scomparsa di Francesco Flaccovio che, insieme al fratello Sergio – morto appena qualche mese fa – aveva raccolto l’eredità del padre Salvatore Fausto. La città perde un grande editore e libraio – commenta su Facebook la casa editrice Sellerio -: la sua famiglia, la libreria e la casa editrice Flaccovio hanno sempre rappresentato per Palermo un punto di riferimento imprescindibile. Qualche anno fa aveva dato vita allo Spazio Flaccovio, visitabile al Liceo Vittorio Emanuele II, un segno di continuità e impegno verso la nostra città e i suoi giovani. Ci stringiamo alla sua famiglia nel ricordo di quell’antica collaborazione che risale agli esordi professionali di Enzo Sellerio”. (ITALPRESS).