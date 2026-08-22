Serie A, oggi Udinese-Como: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Udinese e Como in campo oggi, sabato 22 agosto, per l'anticipo della prima giornata del campionato di Serie A 2026-2027. Calcio d'inizio alle 18.30 – in diretta tv e streaming – nel match tra friulani e lariani. Il Como, dopo la qualificazione in Champions conquistata lo scorso anno, cerca conferme con una rosa arricchita da una serie di volti nuovi: nella formazione titolare dovrebbero trovare spazio in particolare Chalobah, Yan Couto e Kaiki. L'Udinese davanti si affida a Zaniolo, fresco di rinnovo del contratto dopo il caso estivo, e Davis. UDINESE (3-5-2) – Okoye; Bertola, Palma, Solet; Vojvoda, Ekkelenkamp, Karlstrom, Piotrowski, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic. COMO (4-2-3-1) – Butez; Yan Couto, Chalobah, Ramon, Kaiki; Da Cunha, Perrone; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas Il match tra Udinese e Como oggi viene trasmesso in diretta tv da DAZN e da Sky. Su Dazn, la partita è visibile con l'app disponibile per smart tv, console come PlayStatione Xbox. E' visibile con TIMVISION Box o con dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV. Per gli abbonati Sky, il match è trasmesso su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 252. La sfida è visibile sull'app SkyGo.

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