Serie A, oggi Bologna-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) – Inizia il campionato anche per la Lazio. Oggi, lunedì 24 agosto, i biancocelesti fanno il loro esordio stagionale in Serie A contro il Bologna, allo stadio Dall'Ara. La squadra di Gattuso arriva dalla brutta eliminazione ai trentaduesimi di Coppa Italia contro il Mantova ed è chiamata subito a riscattarsi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere Bologna-Lazio in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Bologna-Lazio, in campo alle 18:30:

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Zortea, Heggem, Vitik, Miranda; Bernardeschi, Moro, Ferguson; Orsolini, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

LAZIO (4-3-3): Mandas; Marusic, Doekhi, Provstgaard, Pedraza; Taylor, Rovella, Frattesi; Cancellieri, Dia, Zaccagni. All. Gattuso La partita tra Bologna e Lazio sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn. Sfida disponibile in streaming sull'app di Dazn.

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