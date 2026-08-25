San Cataldo. Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio”: riprendono le attività di gioco dopo la pausa estiva

SAN CATALDO. Al termine della pausa estiva in questo mese di agosto, riprenderanno da domani sera le attività di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” di San Cataldo, con un programma per la seconda parte della stagione già ricco di eventi. Il 7° turno delle amichevoli classificate semestrali si svolgerà domani sera, con inizio dalle ore 20.30 presso la sede di gioco del Club stabilmente situata presso gli accoglienti locali della Nuova Locanda di San Cataldo, con la possibilità di cenare insieme e giocare con la perfetta aerazione in queste serate estive ancora molto calde. Al momento la classifica vede la partecipazione di 20 giocatori e la prima posizione è saldamente in mano al giocatore Gianluigi Orlando (Kanidicaccia22 il suo nick) che è stato vincitore del torneo del primo semestre di quest’anno.

Le serate di amichevole poi sono il momento migliore per iniziare ad apprendere i segreti e le strategie di questo appassionante gioco di società, dove ogni partita può essere commentata e dove è possibile essere guidati nella partita dai giocatori più anziani ed esperti. Il tutto corredato da momenti divertenti e dai sorrisi che spesso accompagnano questo tipo di partite.

Già dalla prossima settimana poi inizierà il nuovo torneo, il decimo da quando il “Pifferaio” ha avviato le sue attività dal mese di novembre del 2024, che accompagnerà i giocatori fino al 7 di ottobre prossimo. Questo torneo, inoltre, darà la possibilità ad alcuni giocatori di far parte della squadra ufficiale del Club che parteciperà al Campionato Nazionale a Squadre di Risiko riservato ai Club Ufficiali, che si svolgerà il prossimo 21 e 22 Novembre in provincia di Genova, e dove sono attesi 32 Club Ufficiali sparsi per tutta Italia, di cui ricordiamo 7 in Sicilia (Palermo, Caltanissetta, San Cataldo, Messina, Acireale, Catania e Siracusa).

A completare questa intensa ripresa delle attività, lo svolgimento Domenica 13 settembre dell’evento del Master Nazionale di Risiko, con la partecipazione di giocatori provenienti da tutta la Sicilia e da alcune regioni italiane (già iscritti giocatori provenienti dal Piemonte, dalla Lombardia, dalla Liguria, dalla Sardegna, dal Lazio, dalla Puglia). I preparativi dell’evento sono tuttora in corso e verrà data ampia diffusione a breve nei prossimi comunicati. Chiunque puo’ diventare un valido giocatore di Risiko e divertirsi insieme agli appassionati di questo splendido gioco di strategia, il più conosciuto e venduto in Italia. E’sufficiente venire a partecipare alle serate di gioco del Risiko Club Ufficiale “Il Pifferaio” tutti i Mercoledì sera presso la Nuova Locanda di San Cataldo, sede ufficiale delle attività del Club.

Nella speranza che tutti i lettori abbiano trascorso un sereno periodo di ferie estive, il Club attende già da domani sera i vecchi e i nuovi appassionati con la ripresa delle attività. Sarà possibile partecipare alle serate di gioco richiedendo informazioni ai referenti del Club Alessio Sansoni (tel.371/4566763), Mariella Brucculeri (tel. 331/6039772) e Gianluigi Orlando (tel 3291110564).

Ci si può iscrivere e tenere informati sulle attività del Club anche attraverso le pagine social del Club sulle piattaforme Facebook e Instagram (basta digitare il nome del Club), e sul nuovo Canale Youtube @RisikoClubUfficialeIlPifferaio, nelle quali saranno pubblicati i vari regolamenti dei Tornei e tutte le foto, i video, le classifiche, e i resoconti dei vari eventi che via via sono organizzati.