Santa Caterina. Promossa manifestazione d’interesse per la partecipazione a “Terra Madre – Salone del gusto 2026” a Torino

SANTA CATERINA. Tra gli impegni che l’amministrazione Natale ha assunto con i cittadini c’è quello di valorizzare le produzioni, le eccellenze del territorio e l’identità agricola e produttiva di Santa Caterina Villarmosa. In quest’ottica il Comune intende valutare la partecipazione istituzionale a TERRA MADRE – SALONE DEL GUSTO 2026, in programma a Torino dal 24 al 27 settembre, con l’obiettivo di portare fuori dai confini del territorio caterinese le sue eccellenze e le realtà produttive locali.

Per questo il sindaco ha invitato imprese agricole, agroalimentari, artigiane, produttori e altri operatori economici locali a manifestare il proprio interesse. In caso di candidature superiori alla disponibilità dello spazio, saranno valutati, tra gli altri, la rappresentatività della produzione, la tipicità e tradizionalità dei prodotti, l’effettiva produzione o trasformazione locale, certificazioni e riconoscimenti e la capacità di valorizzare l’identità e le peculiarità di Santa Caterina Villarmosa. La manifestazione di interesse va fatta tramite PEC o direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune. Il bando scade il 7 settembre alle ore 12.