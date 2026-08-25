Sport, 40 milioni dalla Regione per gli impianti dell’Isola: al via l’accreditamento dei Comuni

Entra nella fase operativa il piano da 40 milioni di euro per il potenziamento dell’impiantistica sportiva in Sicilia. Si è aperta, infatti, la fase dell’accreditamento per i destinatari della misura – Comuni, Unioni di Comuni, Liberi consorzi comunali, Città metropolitane e Associazioni di Comuni dell’Isola – attraverso la piattaforma dedicata della Regione Siciliana.

«Con l’avvio di questa fase – dice il presidente della Regione Renato Schifani – la procedura per l’assegnazione delle risorse da destinare alla riqualificazione dell’impiantistica sportiva entra concretamente nel vivo. Le strutture sportive sono un punto di riferimento importante per le nostre comunità, soprattutto per i più giovani, e meritano investimenti mirati e attenzione. Il mio governo ha creduto molto nello sport, intervenendo non solo sugli impianti ma anche sulle iniziative che ne favoriscono la pratica, come abbiamo fatto con i voucher per l’accesso alle palestre destinati ai giovani. E vogliamo continuare su questa strada».

Dopo questa prima fase, l’assessorato regionale dello Sport, pubblicherà il bando con le modalità di presentazione delle istanze e dei progetti. La procedura di accreditamento è propedeutica e obbligatoria per poter accedere ai finanziamenti regionali.

«È un passaggio fondamentale – afferma l’assessore al Turismo, allo sport e allo spettacolo Elvira Amata – che ci permette di accelerare i tempi di attuazione per investire nella riqualificazione degli impianti sportivi in tutta l’isola e renderli più moderni, sicuri e accessibili. Il piano di interventi è destinato a sostenere la riqualificazione, l’ammodernamento e la realizzazione di strutture, con l’obiettivo di migliorarne la fruibilità, favorire l’inclusione sociale e promuovere la pratica sportiva di base. Abbiamo costruito un percorso snello e trasparente per consentire agli Enti locali di avviare rapidamente i lavori e a breve sarà pubblicato l’avviso aggiornato».