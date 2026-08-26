Ruba un condizionatore all’Istituto tumori di Napoli, il furto ripreso dalle telecamere

(Adnkronos) – Un dipendente di una società esterna all'Istituto Tumori di Napoli è stato denunciato per furto aggravato. Il 48enne – ripreso dalle telecamere di sorveglianza, che lo hanno incastrato – ha prima avvolto il condizionatore con un sacchetto di plastica nero, per poi caricarlo su un carrello e quindi nella sua auto.

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