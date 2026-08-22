Roma, svolta nel caso di Tor Sapienza: fermato l’uomo sospettato di aver ucciso il 24enne

(Adnkronos) – Fermato il presunto autore dell’omicidio di Raymond Asosa Agheyisi, il 24enne romano incensurato ucciso a colpi di pistola il 17 agosto in via Giorgio Morandi nel quartiere Tor Sapienza a Roma. La procura ha emesso un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un uomo residente in zona, già noto alle forze dell'ordine, che avrebbe esploso i colpi risultati mortali. Il giovane era stato trovato riverso a terra da alcuni passanti e trasportato d’urgenza al policlinico Casilino, dove era morto poco dopo. L'indagato, inizialmente irreperibile, si è presentato questa mattina al carcere di Velletri, dove è stato eseguito il provvedimento restrittivo. Proseguono le indagini per chiarire il movente.

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