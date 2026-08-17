Riconferme e nuovi arrivi all’Atletico Nissa: riconfermati Baglio e Maggio, presi Pilato e Guttilla

All’Atletico Nissa, sono quattro i colpi di mercato tra riconferme e nuovi arrivi. Nel dettaglio, la società del presidente Salvatore Messina s’è aggiudicata le prestazioni di Emanuele Baglio, giovane classe 2004, che continuerà a vestire i colori dell’Atletico anche nella stagione 2026/2027.

Dopo il percorso di crescita maturato con la Nissa F.C., culminato con la promozione nel Campionato Italiano Dilettanti, Emanuele è approdato all’Atletico Nissa la scorsa stagione, mettendo subito in mostra qualità tecniche, personalità e una grande voglia di migliorarsi. Altro innesto di qualità è Giovanni Maggio. Prima, con l’Enna Calcio, ha disputato una stagione nel campionato di Promozione e due stagioni in Eccellenza, maturando esperienza in categorie importanti.

Successivamente il passaggio alla Leonfortese, dove ha vinto il campionato di Promozione. L’anno seguente veste la maglia del Sant’Anna Enna, proseguendo poi il proprio percorso calcistico con altre esperienze che gli hanno permesso di accumulare presenze, personalità e conoscenza del calcio dilettantistico siciliano. Ora la nuova sfida per lui all’Atletico Nissa.

L’Atletico Nissa s’è poi assicurato un altro giovane talento nisseno come Riccardo Pilato, classe 2009 che, nonostante l’età, ha già maturato un percorso importante nel settore giovanile. Riccardo ha mosso i primi passi con Easy Sport, per poi proseguire con MasterPro Calcio e Academy Sancataldese. Nell’ultima stagione, 2025/2026, è passato alla Nissa F.C., entrando nel mondo dilettantistico.Andrea arriva con alle spalle un percorso calcistico iniziato nel settore giovanile, vestendo le maglie di Easy Sport e RealNissa, prima di proseguire con la Sancataldese Calcio. Successivamente le esperienze con Spartacus, PGS Vigor San Cataldo, Villarosa San Sebastiano e, più recentemente, Marianopoli.

Un ragazzo del territorio che conosce bene il calcio dilettantistico siciliano e che entra a far parte del nostro progetto con tanta voglia di mettersi a disposizione del gruppo.

Infine, a completare il pomer di novità c’è Andrea Guttilla, classe 1999 (nella foto). Ha iniziato il suo percorso all’Easy Sport e alla Real Nissa, prima di proseguire con la Sancataldese Calcio. Successivamente le esperienze con Spartacus, PGS Vigor San Cataldo, Villarosa San Sebastiano e, più recentemente, Marianopoli. L’Atletico in questo modo punta a rinforzare il proprio organico in vista del prossimo campionato.