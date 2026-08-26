Prometeo tv n° 34 del 26 agosto 2026

(Adnkronos) – Tartarughe marine quest'anno più lente del solito: ad inizio agosto sono 280 i nidi censiti lungo le coste italiane Quattro anni di Foresta Italia, 175mila piante messe a dimora e 230 interventi forestali realizzati
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