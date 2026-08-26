Processo su dipendenza da social, Meta patteggia: accordo per oltre 16 miliardi di dollari

(Adnkronos) –

Meta ha raggiunto un accordo extragiudiziale con alcuni Stati americani, nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la

dipendenza dei minori dai propri social network

, impegnandosi a versare oltre 16 miliardi di dollari. La società madre di Facebook e Instagram ha inoltre accettato di apportare modifiche significative alla configurazione dei propri prodotti destinati agli utenti più giovani, secondo quanto emerge da un documento depositato mercoledì agli atti, che dovrà ancora essere ratificato da un giudice federale di Oakland (California). Meta imporrà, per gli adolescenti, il blocco dell proprie app (Facebook e Instagram) durante le ore notturne e un limite di due ore all'utilizzo giornaliero complessivo. Le misure rientrano nell'accordo transattivo da 16,7 miliardi di dollari stipulato con diversi stati Usa, nell'ambito della causa avviata contro il gruppo californiano accusato di aver favorito la dipendenza dei minori dai propri social network.

—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)