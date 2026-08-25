Salute

Palermo, ISS: in 70 anni vaccino ha prevenuto circa 2 mln di casi

Redazione

Palermo, ISS: in 70 anni vaccino ha prevenuto circa 2 mln di casi

Mar, 25/08/2026 - 12:52

Condividi su:

In attesa di fare chiarezza sulla morte della bimba di 4 anni per difterite a PALERMO, giova ricordare che questa malattia è prevenibile con un vaccino, “sicuro ed efficace”. A sottolinearlo sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità, che evidenziano come l’immunizzazione contro la difterite, contenuta nel vaccino obbligatorio esavalente, abbia consentito in 70 anni – dal 1939 al 2015 – di prevenire circa due milioni di casi. A stimarlo è uno studio italiano dell’Iss. Non solo. Grazie ai programmi vaccinali attivati sin dagli anni Settanta, come riportato dall’Istat, nel nostro Paese si è passati dai 2000 decessi all’anno a zero in bambini fino ai cinque anni fino al 2015.Quanto alla presenza di una possibile associazione causale tra vaccinazioni e autismo, questa è stata estensivamente studiata e “una revisione recente dell’Oma su 57 studi pubblicati dal 2010 al 2025 ha confermato l’assenza di una correlazione”, ribadisce l’Iss.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta