Palermo, ISS: in 70 anni vaccino ha prevenuto circa 2 mln di casi

In attesa di fare chiarezza sulla morte della bimba di 4 anni per difterite a PALERMO, giova ricordare che questa malattia è prevenibile con un vaccino, “sicuro ed efficace”. A sottolinearlo sono gli esperti dell’Istituto superiore di sanità, che evidenziano come l’immunizzazione contro la difterite, contenuta nel vaccino obbligatorio esavalente, abbia consentito in 70 anni – dal 1939 al 2015 – di prevenire circa due milioni di casi. A stimarlo è uno studio italiano dell’Iss. Non solo. Grazie ai programmi vaccinali attivati sin dagli anni Settanta, come riportato dall’Istat, nel nostro Paese si è passati dai 2000 decessi all’anno a zero in bambini fino ai cinque anni fino al 2015.Quanto alla presenza di una possibile associazione causale tra vaccinazioni e autismo, questa è stata estensivamente studiata e “una revisione recente dell’Oma su 57 studi pubblicati dal 2010 al 2025 ha confermato l’assenza di una correlazione”, ribadisce l’Iss.