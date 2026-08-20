Omicidio stradale: chiuse indagini per 75enne ad Agrigento

La procura della Repubblica di Agrigento ha chiuso le indagini nei confronti di Angelo Fazio, 75 anni, accusato di omicidio stradale per la morte di Angelo D’Anna, infermiere in pensione di 67 anni, originario di Raffadali e residente ad Agrigento. L’incidente risale al 10 luglio del 2025 e avvenne lungo la strada provinciale 1, fra il Quadrivio Spinasanta e Villaseta. Secondo la ricostruzione dell’accusa, il settantacinquenne, alla guida di una Volkswagen Golf, arrivo’ da via Salvatore Scifo e si immise sulla provinciale senza rispettare lo stop, tagliando la strada allo scooter Honda Sh condotto da D’Anna. Il sessantasettenne avrebbe provato a evitare l’auto, ma i due mezzi si scontrarono. L’infermiere riporto’ un grave politrauma e, dopo il primo ricovero all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, venne trasferito in elisoccorso al Trauma center di Villa Sofia a Palermo. Mori’ il 30 luglio, dopo venti giorni di ricovero. Il pubblico ministero Elettra Consoli contesta all’automobilista di avere violato le norme sulla precedenza e sulla prudenza agli incroci. Con la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, l’indagato avra’ venti giorni per presentare memorie e documenti, chiedere ulteriori accertamenti o essere interrogato. Successivamente la Procura decidera’ se chiedere il rinvio a giudizi