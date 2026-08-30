Nigeriano scippa cellulare a una donna, bloccato dai passanti e arrestato

Pomeriggio movimentato in via Remigio Sabbadini, nel quartiere Tor Bella Monaca, dove un tentativo di scippo è stato sventato dai cittadini e dai Carabinieri. Intorno alle 15 di ieri, una donna di 60 anni è stata sorpresi alle spalle da un uomo che le ha strappato con violenza lo smartphone dalle mani mentre era al telefono, per poi tentare la fuga a piedi.

Le urla della vittima hanno attirato l’attenzione dei passanti, che si sono mossi per sbarrare la strada al malvivente. Contemporaneamente, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Roma Tor Bella Monaca è giunta sul posto in seguito a una chiamata al 112, bloccando definitivamente il fuggitivo.

L’uomo, un 36enne nigeriano senza fissa dimora e con precedenti, è stato arrestato con l’accusa di furto con strappo. Lo smartphone è stato restituito alla donna, che non ha riportato ferite.