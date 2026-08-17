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Napoli, è fatta per l’acquisto di Badiashile in prestito dal Chelsea

AdnKronos

Napoli, è fatta per l’acquisto di Badiashile in prestito dal Chelsea

Lun, 17/08/2026 - 19:55

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(Adnkronos) –
Colpo di mercato del Napoli che ha chiuso l'acquisto del difensore Benoit Badiashile dal Chelsea. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club partenopeo e quello londinese hanno definito tutti i dettagli e trovato l'accordo in queste ore sulla base di un prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 27 milioni senza bonus. Il 25enne francese partirà nella giornata di domani, martedì 18 agosto, alla volta dell'Italia per sostenere le visite mediche.  
—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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