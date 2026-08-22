Malta, due giovani italiani condannati a 8 e 10 mesi: torneranno a casa

(Adnkronos) – Due giovani italiani condannati a Malta per atti vandalici contro alcune auto. Si è conclusa in Tribunale a Malta l’udienza relativa ai ragazzi fermati il 20 agosto in aeroporto in relazione ad atti di vandalismo ai danni di alcune autovetture a Swieqi. L’udienza è stata seguita da un rappresentante dell’ambasciata d’Italia. Dei cinque connazionali rimasti coinvolti nella vicenda, i tre già rilasciati sono in procinto di rientrare in Italia. I due connazionali che erano rimasti in stato di fermo sono stati condannati rispettivamente a 8 e 10 mesi di reclusione, con sospensione della pena, e potranno pertanto fare rientro in Italia oggi. I due hanno inoltre provveduto al risarcimento dei danni, quantificati in circa 2.000 euro. Anche i due giovani condannati dovrebbero rientrare oggi in Italia.

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