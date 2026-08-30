Mal di schiena al risveglio: il ruolo della posizione

Svegliarsi con la schiena rigida o con un dolore che tende a ridursi dopo essersi mossi può indicare che la prolungata immobilità notturna e la posizione assunta durante il sonno stanno contribuendo al disturbo. Durante il riposo, la colonna vertebrale dovrebbe mantenere le sue curve naturali, senza torsioni o pressioni anomale. In caso contrario, articolazioni e legamenti possono essere sottoposti a uno stress prolungato, trasformando il sonno in una fonte di fastidio anziché di recupero.

Un dolore localizzato nella zona lombare o cervicale appena alzati, che diminuisce dopo circa un quarto d’ora di cammino o dopo una doccia calda, è spesso associato alla rigidità fisiologica dovuta all’immobilità. Il problema può essere accentuato da una postura non corretta o da un materasso non adeguato. Anche la qualità del sonno offre indicazioni: svegliarsi ripetutamente per cambiare posizione o assumere posture insolite per trovare sollievo può segnalare un sostegno incapace di garantire il corretto allineamento.

Le posizioni che sottopongono la schiena a maggiore stress

Dormire a pancia in giù è la posizione che crea più stress strutturale. Il collo resta ruotato a lungo e la curva lombare può accentuarsi, aumentando la pressione sulle articolazioni posteriori della colonna. Chi non riesce ad abbandonare questa abitudine può provare a sistemare un cuscino sottile sotto l’addome, così da ridurre l’arcata della schiena e alleggerire la pressione.

La posizione sul fianco è considerata una delle più fisiologiche, purché la colonna resti dritta. Se la gamba superiore scivola in avanti, può trascinare il bacino e provocare una rotazione della zona lombare. Un cuscino tra le ginocchia aiuta a stabilizzare il bacino e a mantenere l’anca in asse.

Dormire sulla schiena distribuisce il peso corporeo in modo uniforme, ma anche in questo caso l’altezza dei cuscini è importante. Un supporto troppo alto sotto la testa può spingere il collo in avanti, mentre la zona lombare può rimanere priva di sostegno. Un piccolo cuscino sotto le ginocchia riduce la tensione sui muscoli flessori dell’anca e aiuta a distendere le vertebre lombari.

Come migliorare il riposo

Cambiare abitudini richiede gradualità, perché il corpo tende a tornare spontaneamente alle posizioni consolidate. Si può iniziare usando cuscini dello spessore adeguato e un materasso a portanza media, in grado di sostenere i punti di pressione senza risultare eccessivamente rigido. Prima di coricarsi può essere utile dedicare cinque minuti a un leggero allungamento della catena posteriore, per ridurre le tensioni accumulate durante la giornata.

La distinzione tra i diversi tipi di dolore resta importante. I disturbi di origine meccanica tendono a peggiorare con il carico o con determinati movimenti, mentre quelli di natura infiammatoria possono aggravarsi durante il riposo notturno e migliorare con l’attività fisica. In presenza di dolore irradiato alla gamba, formicolii persistenti o perdita di forza agli arti, è opportuno rivolgersi al medico di medicina generale per una valutazione.