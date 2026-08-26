L’Empire State Building diventa rosa per Dolly Parton, l’omaggio a New York

(Adnkronos) – New York omaggia Dolly Parton nel giorno della sua scomparsa: le luci dell'Empire State Building si sono colorate di rosa. "Brillando per te", si legge nella dedica sulla pagina social ufficiale dell'edificio, uno dei simboli della Grande Mela. Lo spettacolo è avvenuto alle 21.25, ossia 9.25 pm nel sistema orario statunitense. Un orario non casuale, dal momento che in inglese può essere letto come il titolo della nota canzone dell'artista '9 to 5'.
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(Adnkronos) – New York omaggia Dolly Parton nel giorno della sua scomparsa: le luci dell'Empire State Building si sono colorate di rosa. "Brillando per te", si legge nella dedica sulla pagina social ufficiale dell'edificio, uno dei simboli della Grande Mela. Lo spettacolo è avvenuto alle 21.25, ossia 9.25 pm nel sistema orario statunitense. Un orario non casuale, dal momento che in inglese può essere letto come il titolo della nota canzone dell'artista '9 to 5'.