Juventus, nuovo acquisto: arriva Grabara. Chi è il nuovo portiere bianconero

(Adnkronos) – Colpo in porta per la Juventus. Oggi, lunedì 24 agosto, il club bianconero ha definito l'acquisto di Kamil Grabara, portiere polacco che sostituirà Mattia Perin, destinato – secondo le ultime news di calciomercato – al Palermo, come secondo portiere alle spalle del nuovo arrivato Guglielmo Vicario. L'estremo difensore arriva dal Wolfsburg in prestito con diritto di riscatto. Ma chi è Grabara?

Kamil Grabara è un portiere polacco di 27 anni, classe 1999. Cresciuto nelle giovanili in patria nel Ruch Chorzow, si è trasferito da giovanissimo al Liverpool, dove ha scalato le gerarchie nel vivaio fino ad arrivare alle porte della prima squadra. Nel 2019 il primo prestito in Danimarca all'Aarhus, mentre l'anno seguente rimane in Inghilterra trasferendosi all'Huddersfield. Nel 2021 arriva il passaggio a titolo definitivo al Copenhagen, che lo acquista per circa 3 milioni di euro. In Danimarca Grabara alza il livello delle proprie prestazioni, tanto da attirare le attenzioni di diversi club in Europa. La spunta il Wolfsburg, che lo porta in Germania per 14 milioni.

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