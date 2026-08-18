Jaguar presenta gli interni della Type 01

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Jaguar mostra per la prima volta gli interni della Type 01, la nuova GT elettrica a quattro porte che inaugura una fase inedita per il marchio britannico. Il modello, basato sulla piattaforma Jaguar Electric Architecture, sarà presentato integralmente il prossimo 6 ottobre a New York.

“La nostra filosofia di design traduce la presenza esterna del veicolo in un’architettura interna distintiva”, spiega Thomas Holden, Chief Interior Designer di Jaguar. “In contrasto con il tradizionale sviluppo orizzontale degli abitacoli, ne enfatizziamo la natura longitudinale attraverso una spina centrale che crea quattro ambienti”.

Elemento centrale dell’abitacolo è una struttura longitudinale che attraversa l’intera vettura e suddivide lo spazio interno in quattro zone individuali. Si tratta di una soluzione ispirata all’architettura delle concept car. Internamente il sottile cruscotto integra il nuovo sistema di infotainment, con interfacce digitali progettate per essere visualizzate soltanto quando necessarie. Alla base del parabrezza è collocato invece il display ClearSight Rear View, allineato agli specchietti esterni per limitare le distrazioni e aiutare il conducente a mantenere lo sguardo sulla strada. “

Type 01 è la prima vettura di serie a seguire la nostra nuova filosofia creativa”, afferma Rawdon Glover, Managing Director di Jaguar. “Volevamo che ogni viaggio fosse un’esperienza straordinaria, dal comportamento dinamico alle emozioni suscitate dall’ambiente interno”.



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