Infantino ‘dribbla’ le domande sul futuro con battuta al giornalista calvo: “Ci vediamo dal parrucchiere”

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Gianni Infantino dribbla le domande sul suo futuro da presidente della Fifa e sceglie l'ironia per rispondere a un giornalista, relativamente alla possibilità delle sue dimissioni. "Hai un bel taglio di capelli. Ci vediamo dal parrucchiere", ha replicato il numero uno del calcio mondiale al cronista, calvo, evitando così di affrontare direttamente la questione. Il futuro di Infantino alla presidenza della Fifa è sempre più al centro del dibattito, soprattutto dopo i rumorosi casi visti ai Mondiali e il tentativo di privatizzare la Coppa del Mondo, con tante prese di posizione contrarie alla sua rielezione. Tra le voci più critiche ci sono quelle della Uefa e dei vertici della Concacaf, che nell'ultimo periodo non hanno risparmiato contestazioni al numero uno del calcio mondiale.

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